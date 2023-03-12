العراق يفتتح مؤتمر المناخ لايجاد حلول حقيقية

للمرة الاولى تحتضن البصرة موتمرا للمناخ بمشاركة اممية ودولية ومحلية من اجل البحث عن حلول حقيقية لما يعانيه البلد من مشاكل بيئية وصفت بالصعبة وزير البيئة اكد ان العراق يعد خامس دولة هشىة بالتأثيرات المناخية حيث اثرت بشكل كبير على واقع الزراعة والمياه والتصحر لكن البلد لديه القدرة على مواجهة هذه التحديات.فيما اوضح السفير البريطاني ان من اهم المشاكل والتحديات التي تواجه العراق في الوقت الحالي هي التغيرات المناخية والمملكة المتحدة تقف مع الحكومة العراقية في تقديم المساعدات والبرامج الفنية فضلا عن استمرار تقديم الدعم والمساعدة لوزارة الموارد المائية فنيا وتذليل كل الصعاب امام الالتزامات الدولية.