مدرّسة في البصرة تروي حادثة الاعتداء عليها

في حادثة ليست بالجديدة وبأسلوب مختلف احتجزت مجموعة من ذوي احدى الطالبات، عددا من المدرّسات في متوسطة الزهراء للبنات بمنطقة الجمعيات وسط البصرة؛ مدرّسة مادة الاحياء المعتدى عليها تروي للسومرية ما حدث من اعتداء واحتجاز داخل الادارة استمرّت لساعات من قبل ذوي الطالبة.مرات عدة تتكرر حالات الاعتداء على الملاكات التربوية داخل هذه المدارس التي تعمل بالنظام الثلاثي وعلى الرغم من تشكيل لجان تحقيقية وإبلاغ الجهات الحكومية لكن دون جدوى.وتطالب الملاكات التربوية بتفعيل قانون حماية المعلم واتخاذ اجراءات رادعة بحق كل من تسول له نفسه الاقدام على فعل مشابه ضد مربي الاجيال.