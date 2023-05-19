انهر بانت بقاعها وتصحر ينذر بعطش الاراضي الزراعية

يبدو ان ملامح شح المياه قد بانت مع بداية فصل الصيف، خبراء التربه اكدوا استحالة انشاء سدود في المناطق الجنوبية بسب طبيعة الارض هناك.وفي الوقت الذي بدا التصحر يضرب مناطق البلاد مبكرا، يرى اخرون ان لا حلول للعراقيين سوى ارغام دول الجوار على اطلاق حصص العراق المائية وبعكسه فان بلاد الرافدين ستشهد اعنف موجة جفاف في المنطقة.