غلاء اسعار الأدوية والتلاعب بالصلاحيات يثيران امتعاض المواطنين

غلاء الاسعار وتباينها بين منطقة واخرى اثار امتعاض وسخط المواطنين في وقت اعلنت وزارة الصحة عن انطلاق مشروع الملصق الالكتروني الذي سيمكن المواطن والجهات الرقابية من الكشف عن تاريخ نفاذ المنتج الدوائي وتسعيرته المعتمدة.

غلاء الاسعار وتباينها بين منطقة واخرى اثار امتعاض وسخط المواطنين في وقت اعلنت وزارة الصحة عن انطلاق مشروع الملصق الالكتروني الذي سيمكن المواطن والجهات الرقابية من الكشف عن تاريخ نفاذ المنتج الدوائي وتسعيرته المعتمدة.