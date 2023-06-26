الموت يغيب رضا طارش وفلاح ابراهيم في يوم واحد

وجوه حزينة دامعة مثقلة بالذكريات، هذا هو المشهد الاخير الذي سيطر على زملاء الفنانين الراحلين رضا طارش وفلاح ابراهيم اثناء تشييعهما في بغداد. بسبب المرض ومضاعفاته، توفي طارش في مشفى الديوانية بعد ايام من رقوده فيه.اما الراحل فلاح ابراهيم فقد وافاه الاجل في تركيا بعد ساعات من اجراء عملية جراحية قد تكون متأخرة.وبحسب العديد من المتابعين فان معاناة الفنانين تزايدت في السنوات الاخيرة بسبب قلة مواردهم المالية من جهة ومحدودية الدعم الحكومي لهذه الشريحة من جهة ثانية.