بالفيديو: مرض السيلياك يصيب عائلة كاملة في بغداد

مرض السيلياك او مايعرف بحاسية الحنطة، شبح يطارد افراد عائلة كاملة، ليغير نمط حياتهم ويفاقم معاناتهم بعد ما منعهم من تناول اغلب الاطعمة الطبيعية التي يتناولها الانسان العادي.





عائلة كاملة تعاني من شبح المرض، بعد ما اصيب ابو يسر وكل افراد اسرته بمرض لا علاج له سوى اتباع الحمية الطبية.



مأساة عاشتها هذه المرأة بسبب اصابتها بالمرض نفسه بعد حرمانها من الاكل الطبيعي.



اما يسر صاحبة السنوات التسع، فكل امانيها ان تمشي على قدمها بصورة طبيعية.