اهالي سامراء يعانون الانقطاع المستمر للمياه

أزمات كثيرة تعيشها سامراء ومنها انقطاع الماء عن اغلب أحياء المدينة.. حجم المعاناة كان واضحا للعيان من خلال رؤية عجلات الحوضيات وهي تتنقل بين الاحياء لايصال المياه للاهالي.دائرة الماء عزت اسباب الازمة الى الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي والجفاف الذي أثر على نهر الرصاصي الذي يغذي الاحياء الشرقية لسامراء.مدينة تحيط بها الانهر لكن اهلها عطاشى يبحثون عن ماء يرويهم مما يضطرهم لشراء ما يسد حاجتهم اليومية من الحوضيات بمبالغ باهظة الثمن.