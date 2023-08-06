المالية النيابية تعتزم لقاء السوداني بشأن ازمة الدولار

باكورة الاجتماعات والاستضافات تزداد كلما ارتفعت ورقة الدولار امام الدينار .. المالية النيابية تعتزم لقاء رئيس الوزراء واستضافة مسؤولين في وزارة المالية وقادة في الاجهزة الامنية لماقشة اجراءات الحد من تهريب العملة الصعبة الى الخارج ، فيما يشدد نواب على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية للحد من تفاقم الازمة .ويقول نواب ان بعض المصارف والمنافذ محمية سياسيا ، فجميع الاجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة الدولار تكون عديمة الجدوى.