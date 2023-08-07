نينوى..الملاعب تعاني الاهمال ومطالبات بدعم الرياضيين

سنواتٍ مرت ومحافظة نينوى بحجمها وطبيعتها الخلابة بلا ملاعب تمثلها.. فملعب الادارة المحلية ضحية الاهمال وضياع اموال اعادة الاعمار، وسط مطالبات بالالتفات الى هذا الجانب ودعم شريحة الرياضيين.كغيرها من المشاريع التي ضاعتْ اموال اعادة اعمارها، باتت اليوم ملاعب نينوى اطلالاً تُحزِن عين الناظر، الامر الذي الحق ضرراً كبيراً في تنشيط حركة الشباب والرياضة.