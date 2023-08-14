أكثر من 20 حادث مروري يومياً في كربلاء

بمعدل عشرين حادث مروري يومياً، هكذا استقبلت مستشفى الإمام الحسين في كربلاء العديد من الضحايا والمصابين بعد تسجيل أكثر من أربعة الاف حادث مروري كانت الحصة الأكبر فيها من نصيب أصحاب الدراجات النارية والتكاتك.مديرية مرور كربلاء اتخذت عدة إجراءات لرصد المخالفين من أصحاب العجلات والدراجات النارية من أجل تقليل الحوادث المرورية في المحافظة.