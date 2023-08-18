تخوف من فرق سعر الدولار بين الرسمي والموازي

لم يتحقق بعد ذلك الاستقرار الذي يطلبه المواطن في ما يتعلق باسعار صرف الدولار، فلا يزال الفرق واضحاً بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وهو ما زاد من هيمنة مزاد بيع العملة الذي تسبب بزيادة قلق المواطن من احتمالية حدوث هزة اقتصادية جديدة تربك اوضاعهم.ويرى البعض ان تلك الاجراءات المتبعة والمتعلقة ببيع الدولار عبر منافذ محددة بالسعر الرسمي ربما تسهم في منع ارتفاع اسعار الصرف، لكن اقتصاديين يجدون ضرورة ان يدعم هذا الاجراء بجملة خطوات حكومية اخرى .وتحتاج السوق الى معالجات اقتصادية حقيقية لموازنتها وضمان عدم تكرار الهزات التي لا يتضرر منها سوى ذلك المواطن الباحث عن قوته في ظل هذه الازمات.