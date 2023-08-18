عمال البناء.. صعوبات عديدة وغياب القوانين لحمايتهم

يحدل الأرض بساعديه ويتصبب عرقا تحت اشعة الشمس اللاهبة، أبو سجاد عامل بناء يعمل دون ضمان صحي او تقاعدي..وبينما كنا نجري اللقاء اتى نبأ بوفاة أحد العمال بعد تعرضه لضربة شمس سقط على اثرها من اعلى المبنى الذي كان يعمل فيه.نقابة العمال طالبت بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، مع توفير الضمان الصحي لهم في حال تعرضوا لاي إصابة اثناء العمل.