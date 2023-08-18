"ام احمد" تتوفاها المنية في المستشفى نتيجة خطأ طبي

دخلت لاجراء عملية بسيطة في الظهر فخرجت جثة هامدة ، ام احمد ذات الستين عاما وافتها المنية داخل احد المستشفيات الاهلية في بغداد، بخطأ طبي تكتم عليه الكادر الطبي في المستشفى لست وثلاثين ساعة كما يقول ذوو المتوفاة.العطوة العشائرية لم تمنع ذوي الضحية من رفع دعوى قضائية بحق ثلاث جهات وهي ادارة المشفى وطبيبي الجراحة والتخدير.وينتظر ذوو الضحية نتائج التحقيق بالدعوى التي تجرى الان داخل محكمة بغداد الجديدة، بعد استدعاء جميع الاطراف المتهمين وتدوين اقوالهم بشأن الحادثة.