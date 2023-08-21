البرلمان يرفض "تقييد" دوره بالوصول للوثائق الحكومية

في طريق الرقابة البرلمانية وضع مجلس شورى الدولة قرارا ينص على عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة، قرار يراه نواب تقييدا لدورهم الرقابي .القرار وبحسب تفسير قانونيين يعد مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي للبرلمان الذي اعطى للنائب حق التشريع وممارسة الدور الرقابي على مؤسسات الدولة .