مواطنون يطالبون باشراف حكومي على مشاريع الصرف الصحي

بعد الدمار الذي حل بمدينة بيجي وتعطيل اغلب منشآتها الصناعية والنفطية ومحطات نقل الطاقة فضلا عن تردي الواقع الخدمي جاءت اسعافات حكومية لانتشال المدينة من واقعها المرير وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء لمصفاة بيجي.عشرات المليارات خصصتها رئاسة الوزراء لمشروع الصرف الصحي الذي مضى على المباشرة به أكثر من عشرة أعوام فيما طالب مواطنون باشراف حكومي على تلك الأموال لحمايتها من الفاسدين .