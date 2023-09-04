الشاب "علاء" يقتل مسموما على يد صديقه المقرّب

لم يكن يعلم بان هذا هو العشاء الاخير، الشاب علاء قتل بدم بارد من قبل صديقه الذي دس له السم في الطعام، وتركه مرميا داخل داره لثلاثة ايام.ولم يكتف القاتل بتركه بمكانه والهروب، بل عاد في اليوم الثاني محاولا سحبه ودفنه بحفرة تم الاعداد لها مسبقا لاخفاء الجريمة.ويطالب ذوو الضحية بانزال اقصى العقوبات بحق القاتل الذي القي القبض عليه واعترف بسحب جميع اموال الضحية وتحويل هذه الدار باسم احد اقاربه.