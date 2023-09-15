بالفيديو: مطالبات بانشاء معامل لتدوير النفايات في كربلاء

طالب اهالي محافظة كربلاء الحكومة المحلية بانشاء معامل لتدوير النفايات والأستفادة منها بمجالات عدة، فيما اكدت بلدية المحافظة سعيها لانشاء معامل التدوير لتحويلها الى منافع صناعية.





الاف الاطنان من النفايات تتجمع بشكل شبه يومي في كربلاء خاصة في مواسم الزيارات المليونية مما دفع الاهالي لمطالبة الحكومة المحلية بانشاء معامل لتدوير النفايات والأستفادة منها بعدة مجالات صناعية.



مديرية بلديةِ كربلاء اكدت سعيها لأستحداث معمل لتدوير التفايات في المحافظة بهدف تحويل الاثر السلبي الذي تخلِفه تلك النفايات الى منافع تدخل في عدة مجالات.