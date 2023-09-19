لاسباب مجهولة .. العمل متوقف في تأهيل طريق مدخل منطقة الزعفرانية

ما يقوم به هذا الشخص يدل على رداءة العمل بمشروع تطوير وتأهيل طريق مدخل منطقة الزعفرانية والذي صرفت عليه أموال طائلة بحسب شهود عيان.المشروع المتوقف منذ سنة ونصف ماتت فيه أشجار النخيل المزروعة لعدم سقيها يوميًا، إما عن الطريق الخدمي المحاذي للرئيسي فقد تحول الى موقف للسيارات لعدم إكمال العمل فيه.