بالفيديو: بعد الفاجعة.. هذا ما عانته "بغديدا"

ما هو تاريخ بلدة "بغديدا"؟مدينة "بخديدا" أو "بغديدا" أو قره قوش بالسريانيةبلدة عراقية تقع في محافظة نينوى شمال العراقوهي مركز قضاء "الحمدانية"قبل سيطرة داعش كانت "بغديدا" أكبر بلدة مسيحية في العراقلجأ عدد كبير من العوائل المسيحية إلى كردستان عقب احتلالها على يد داعشيتحدث مسيحيو المنطقة باللغة الآرامية خلال صلواتهموهم من بين آخر التجمعات السكانية في العالم التي تتحدث بهذه اللغة القديمةيدرس الكثيرون منهم اللغة السريانيةلغة "بغديدا" الرسمية هي الآرامية السريانية السوادية أو "السورث"تحتضن "بغديدا" أكبر الكنائس والأديرة وأقدمهاتضمّ حاليا 12 كنيسة وجامع التوحيدأما أقدم الأديرة فيها فهو دير مار قرياقوسوبفضل طابعها المسيحي الطاغي، يُعرّف عن سكان "بغديدا"بأنهم يتكلّمون لغة المسيح في صلواتهم وتقاليدهم واحتفالاتهم