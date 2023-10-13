مطالبات باستثمار الحمامات الكبريتية في ناحية حمام العليل

ناحية حمام العليل جنوب محافظة نينوى التي تعد معلما تراثيا لما تحتويه من حمامات كبريتية تعاني اهمالا واضحا الامر الذي دفع الاهالي الى المطالبة بضرورة استثمار هذا المورد والعمل على انجاحه.

ناحية حمام العليل جنوب الموصل تعرف بوجود الحمامات الكبريتية والتي يقصدها الكثير من العراقيين وحتى من خارج البلاد، مياه حماماتها يعتمدها الكثير علاجا للامراض الجلدية والمفاصل وغيرها .



اضافة لقيمتها العلاجية فهي تعد من المناطق الاكثر سياحة في نينوى محققة اثر ذلك مردودا اقتصاديا للمحافظة، فيما طالب الاهالي باستثمار هذا المورد والعمل على انجاحه.