مساع لانجاز المستشفى الالماني المتلكئ في سامراء

تسعى الادارة المحلية في قضاء سامراء الى إنجاز المستشفى الالماني المتلكئ منذ عشرة أعوام بعد اطلاق المبالغ التشغيلية وانشاء مستشفى أخر بسعة خمسين سريرا .

على الرغم من أنه بني منذ ستينيات القرن الماضي إلا أن مستشفى سامراء مازال يقدم خدماته للمواطنين رغم تهالك بنايته واعادة ترميمها بين الحين والآخر.



الإدارة المحلية في سامراء وبعد مطالباتها المتكررة لإنجاز المستشفى الالماني أطلقت المبالغ التشغيلية لإنجاز المستشفى المتلكئ والذي توقف العمل به منذ عشرة أعوام وانشاء مستشفى ميداني أخر بسعة خمسين سريرا .