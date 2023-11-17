دائرة الصحة تغلق مستشفى الامراض النادرة

اقدمت دائرة صحة نينوى على غلق مستشفى الامراض النادرة من دون توفير البديل للمرضى ما أثار غضب المرضى وذويهم .



في خطوة وصفت بغير المدروسة اقدمت دائرة صحة نينوى على غلق مستشفى الامراض النادرة من دون توفير البديل للمرضى.



كيف كانت ردّة فعل المرضى وهل من حلّ؟



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