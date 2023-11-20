احتدام التنافس بين القوى السياسية الكبيرة والناشئة المشاركة في الانتخابات

بدأ العد العكسي لانتخابات مجالس المحافظات، وما بين مؤيد لها ومعارض تستمر المنافسة بين القوى السياسية من اجل حصد المقاعد الانتخابية، فما يقارب السبعين كياناً حزبياً يبلغ عدد مرشحيها نحو ستة آلاف شخص يتسابقون من اجل كسب ثقة المواطن، في ظل اضطراب الساحة السياسية في العراق خصوصا بعد انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي يرأس احد الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، اضافة الى دعوات مقاطعتها من قبل التيار الصدري .الشارع العراقي يتساءل عما ستحققه هذه الانتخابات.شاهد الفيديو أعلاه لمعرفة التفاصيل.