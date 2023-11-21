مصنع المحاليل الوريدية موصد الأبواب وتداعيات مقلقة تهدد القطاع الصحي

بالفيديو

رغم أهميته الكبيرة برفد القطاع الصحي في البلاد، لا تزال أبواب مصنع المحاليل الوريدية في نينوى موصدة، حارمة بذلك المحافظات العراقية من الظفر بالخدمات التي يقدمها المصنع.



