منطقة دور الكلية العسكرية في الرستمية تشكو من نقص الخدمات

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على الرغم من أنها من مناطق بغداد القديمة لكن ما زالت منطقة دور الكلية العسكرية في الرستمية تعاني من نقص تام للخدمات ما دفع ساكنيها الى المناشدة من اجل توفيرها اسوة بالمناطق المحاذية لها .