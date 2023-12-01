صلاح الدين.. إهمال خدمي ووعود انتخابية

شكا مواطنو صلاح الدين من تقاعس وإهمال بعض الجهات الحكومية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والصحية التي تحتاجها المحافظة، منتقدين الوعود التي يقدمها المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية.

هل ستختلف الانتخابات هذه المرة وتحقق الوعود.. اليك ما قاله المواطنون في التقرير.