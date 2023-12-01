تحرك حكومي جديد للقضاء على افة الفساد في البلاد

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تحديات كبيرة تقف بوجه حكومة السوداني ابرزها الفساد، حيث سيتم اتخاذ عدة خطوات وتشريعات من قبل هيئة النزاهة لمكافحة افة الفساد بالتعاون مع دول اخرى لجأ اليها عدد من المطلوبين."



