تحديات مجتمعية وقانونية تواجه المرأة العراقية

اختلاف واضح في دور المرأة داخل المجتمع بعد عام الفين وثلاثة عن ما كان عليه قبل هذا التاريخ ، مناصب وادوار بارزة شغلتها حتى وصلت للمشاركة في القرارات السياسية المهمة والتنفيذية . ورغم هذا فما زالت هناك تحديات قانونية ومجتمعية تواجه المراة ، ما يتطلب تشريع قوانين جديدة من اجل انصاف المرأة كـ"ضرورة ملحة".هل هناك أمل بتشريع قوانين منصفة؟شاهد التقرير أعلاه.