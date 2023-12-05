ثلاثة اطفال يصارعون الموت ووالدهم يطالب بتفريغه من وظيفته ليرعاهم

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أربعة اطفال من عائلة واحدة يصابون بمرض الثلاسيميا ومن بعدها يرقد أحدهم جثة هامدة، رب الأسرة طالب الجهات الحكومية بالوقوف معه لتفريغه من دوامه لكي يتمكن من اعانة باقي الأطفال على اعتبار أنه المسؤول عن علاجهم .