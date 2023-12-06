انتقاد موصلي لاستحصال قيمة البنزين الكترونيا

الدفع الالكتروني بدل النقدي، هكذا سيتم استحصال قيمة البنزين في محطات التعبئة الحكومية، في خطوةٍ وصفتها الحكومة بأنها تأتي للحد من الاستغلال الذي يجري من قبل العاملين والمسؤولين في المحطات.كيف تفاعل الشارع الموصلي مع هذه الخطوة؟آراء المواطنين في التقرير أعلاه.