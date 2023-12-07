مخالفات في دعايات المرشحين وسخط من تكدس اللافتات في الشوارع

غابة من لافتات المرشحين، دعاية تثبت على الأخرى، وارصفه اختفت، لتشكل مشهد الدعاية الانتخابية في محافظة النجف حيث عدد المخالفات تجاوز المئة بحسب المفوضية العليا للانتخابات.كيف أبدى الشارع النجفي امتعاضه من المشهد المربك للناخب؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.