موظفون يطالبون بالاسراع في إقرار سلم الرواتب الجديد

رواتب قليلة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار ولا تصل الى ما يأخذه اقرانهم في المؤسسات الحكومية الأخرى، مطالبات عديدة نادى بها موظفو الدولة للموافقة على إقرار سلم الرواتب الجديد .ماذا قال المتظاهرون؟شاهد المناشدات في التقرير أعلاه.