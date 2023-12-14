تأرجح في الشارع النجفي بشأن المشاركة في الانتخابات

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في محافظة النجف حيث لا يزال الشارع هناك متأرجحا بين المشاركة في الانتخابات المحلية من عدمها، مع مخاوف عديدة من تكرار التجارب السابقة وعدم المجيء بشيء جديد من شأنه انتشال بعض المناطق من واقعها المرير.