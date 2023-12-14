صلاحيات ومهام مجالس المحافظات

تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارةلها نظام مالي مستقل وتتمتع أيضا بصلاحيات وضع ميزانيات العديد من القطاعات مثل التعليم والصحةتشبه صلاحيات أعضاء مجلس النواب حيث تملك السند القانوني لتنصيب أو إقالة المحافظتتولى الرقابة على الدوائر المرتبطة بوزارات مركزية ومتابعة أداء مدرائها وكوادرها