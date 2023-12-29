الزحامات المرورية.. مشهد يومي يثير امتعاض المواطنين

طوابير من العجلات المتوقفة مشهد يتكرر يوميا ويثير امتعاض المواطنين والاسباب عديدة ابرزها كثرة العجلات وخروج الشوارع عن طاقتها الاستيعابية وتعطل الاشارات المرورية، لتصبح اشارة رجل المرور بديلة في التقاطعات والذي ما ان يمر مسؤول حتى يسرع بفتح طريق وغلق بقية الطرق لمدد طويلة حسب مواطنين.كيف ستحلّ مديرية المرور العامة ازمة الزحامات؟امير الخفاجي والتفاصيل في التقرير أعلاه.