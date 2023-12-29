شوارع بغداد تتزين بالاضواء دون احتفالات كبرى

رغم ان اشجار الميلاد تنتشر في شوارع بغداد، الا ان ذلك لا يعني ان تشهد العاصمة احتفالات بدخول السنة الميلادية الجديدة، وهو موقف يحمل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته.

يوصف المشهد في عموم العاصمة ان بغداد لن تشهد احتفالات كبرى برأس السنة الميلادية.



أما على المستوى الفردي، كيف يتحضّر المواطنون لاستقبال العام الجديد؟ وما هي امنياتهم؟



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