احتفالات اعياد الميلاد تغيب عن نينوى هذا العام

غابت طقوس اعياد الميلاد هذا العام في محافظة نينوى بسبب فاجعة الحمدانية واحداث غزة في فلسطين.

في كلِ عام نرى أشجار الميلاد تُزين جميع ارجاء المحافظة ولكن هذا العام يختلف عن السابق فهناك ركود واضح في السوق وعدم اقبال المواطنين على الشراء.



ماذا قال المواطنون؟ شاهد ارائهم في التقرير أعلاه.