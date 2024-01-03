البنك المركزي يحدد أربع جهات للحصول على الحوالات الخارجية نقدا بالدولار

عدة اجراءات تم اتخاذها لخفض سعر صرف الدولار لكن دون جدوى، اخرها اجراء البنك المركزي الذي حدد اربع جهات فقط للحصول الى الحوالات الخارجية نقدا ، خطوة تتطلب رقابة خصوصا في السوق الموازي .ما رأي المختصين في هذا الإطار؟