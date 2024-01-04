المستشفيات في صلاح الدين تعاني من نقص حاد بالادوية

تعاني أغلب مستشفيات صلاح الدين من نقصٍ حادٍ في الأدوية مما يضطر الأهالي للشراء من الصيدليات الخارجية بمبالغ باهظة الثمن .

اختلاف التعامل في المستشفيات الحكومية عنها في العيادات الأهلية يثير الجدل والتساؤل عن كيفية إنفاق ميزانية وزارة الصحة على مؤسساتٍ خدميةٍ تمس حياة المواطنين .



كيف عبّر المواطنون عن امتعاضهم؟