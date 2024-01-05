بغداد.. عصابة تسرق السيارات وتبيعها للمواطنين بارقام مزورة‎

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عصابة تحتال على المواطنين من خلال سرقة السيارات في بغداد ومن ثم تقوم بوضع ارقام شمالية مزورة عليها قبل ان تبيعها الى المواطنين، اما الضحايا فيطالبون بارجاع حقهم بعد اخذ الاجراءات القانونية ورفع الدعاوى.