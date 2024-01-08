أزمة الجفاف تضع العراق ضمن المنطقة الحمراء بمؤشر الاجهاد المائي

مشكلة خطيرة يواجهها العراق في مجال الاجهاد المائي بعد ان وضعته أزمة الجفاف غير المسبوقة، في"المنطقة الحمراء"، بحسب آخر تقرير منشور من معهد الموارد العالمي حيث جاء في المرتبة الثالثة والعشرين عالميًا من أصل أكثر من مئة وستين دولة.ماذا قال المختصون عن مشكلة الاجهاد المائي في العراق؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.