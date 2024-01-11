معدلات القتل والانتحار ترتفع في بغداد .. ما هي الدوافع؟

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لا يكاد ان يمر يوم الا وتسجل الجهات الامنية حالة انتحار او قتل بطريقة اقل ما يمكن وصفها بالبشعة، ففي الاعوام السابقة تجاوزت معدلات الانتحار الف حالة خلال عام واحد في العراق.