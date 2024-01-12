استغلت حديقة المنزل.. زينب تمتهن تربية النحل لإعالة أسرتها

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في محافظة واسط.. تعمل زينب جاهدة ليلا ونهارا في مهنة إنتاج العسل لتأمين لقمة العيش.. ارادتها القوية وعزمها على إكمال المشروع كان حافزا لها للمضي قدما بتربية النحل وإنتاج العسل بعد تخرجها من كلية الزراعة.

