جفاف وتصحر يضربان معظم الاراضي الزراعية

تعاني معظم الأراضي الزراعية في البلاد من مشاكل التصحر والجفاف التي بدأت تتوسع خصوصاً في السنوات الأخيرة، والاسباب متعددة بينها قلة تساقط الأمطار وعدم تشييد سدود حديثة، اضافة الى سياسات دول المنبع.

هل من حلول واقعية؟ شاهد ما قاله المسؤولون في هذا التقرير من السومرية.