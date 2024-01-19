قضاء الحسينية يعاني من نقص الخدمات وتلوث مياه الشرب

يشكو اهالي قضاء الحسينية شمالي العاصمة من نقص الخدمات وتداخل مياه انابيب مياه الشرب مع شبكات الصرف الصحي، مطالبين الجهات المعنية بحل المشكلة.

ما هي شكاوى المواطنين؟ شاهد مناشداتهم في هذا التقرير من السومرية.