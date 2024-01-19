مشاتل الاعظمية مهددة بالزوال والعاملون يناشدون

قد تتعرض مشاتل الاعظمية للازالة الكلية بالتزامن مع قرب انطلاق اعمال اقامة مجسر يحاذي المنطقة المذكورة، فيما يناشد العاملون فيها بتوفير موقع بديل.

ما هي مناشدات العاملين في المشاتل وماذا أكّدت دائرة البلدية في المقابل ؟



فاروق صالح والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.



