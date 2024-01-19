صلاح الدين .. دوائر اصدار البطاقة الوطنية تشهد زخما كبيرا

تشهد دوائر اصدار البطاقة الوطنية في محافظة صلاح الدين زخما كبيرا من قبل المراجعين فيما طالبوا الجهات المعنية الى تعزيز الكوادر وفتح منافذ اخرى.

ماذا قالت الادارة المحلية وهل من اجراءات فعلية اتخذت؟



محمود الكنعاني والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.