اهالي نينوى يعيشون معاناة كبيرة جراء الوضع الصحي المتدهور

معاناة كبيرة يعيشها اهالي نينوى جراء الوضع الصحي المتدهور نتيجة الحرب التي مرت بها، وهو ما يدفع الأهالي للسفر خارج المدينة من أجل العلاج، حرصا على سلامتهم.

ماذا قال المواطنون؟



شاهد مناشداتهم في هذا التقرير مع محمد الناصر.