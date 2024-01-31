مواطنون يشكون من فساد منصة بيع الدولار

يشكو مواطنون من آلالية الاكترونية المعتمدة لبيع الدولار والتي تعتمد على المنصة، مشيرين الى ان هذا الامر لا يخلو من الفساد ويتسبب في زيادة اسعار صرف الدولار.

ما هي مناشدات المواطنين؟



فاروق صالح والتفاصيل في هذا التقرير.