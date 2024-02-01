الجهات الامنية تكثّف عملياتها للحد من انتشار المخدرات

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كشفت مديرية مكافحة المخدرات في البصرة عن احصائية عدد الشبكات التي اطيح بها وكمية المخدرات التي ضبطت بحوزتهم فيما تواصل القوات الامنية ملاحقة ما تبقى من تجار المخدرات بعد التعاون الدولي للقضاء على هذه الآفة.